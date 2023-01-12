Почти 2 тыс. детей родились в Москве в новогодние праздники

За период новогодних праздников в столице родились почти 2 тыс. младенцев. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

«В ночь с 31 декабря на 1 января на свет в Москве появились 48 новорожденных. За всю праздничную неделю в столичных роддомах на свет появились 1 тыс. 969 детей», - сказали в пресс-службе.

В Депздраве также отметили, что ребенок, родившийся последним в 2022 году, появился на свет в 23:55 в роддоме больницы имени Вересаева, а первого в 2023 году младенца приняли специалисты перинатального центра больницы имени Ворохобова.