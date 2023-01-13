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1 час назад

В Москве выявили 1 728 случаев заражения коронавирусом за сутки

ТАССиещё 8

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 728 против 1 539 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

В Москве выявили 1 728 случаев заражения коронавирусом за сутки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 315 021 случай заражения.

Число умерших в столице за сутки возросло на 16 против 15 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 670 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 063, до 3 121 204.

Ситуация в Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 161 против 232 днем ранее,.

Всего с начала пандемии в области выявили 1 129 485 случаев заражения.

Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 214, до 1 111 343. Летальные случаи за последние сутки не зафиксированы.

Ситуация в Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 442 против 396 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 832 892 случая заражения.

Количество случаев выздоровления в городе увеличилось на 378, до 1 791 183, число умерших возросло на 12, до 36 742.

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