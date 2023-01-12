Москва в 2022 году реализовала на торгах 131 земельный участок

В 2022 году Москва на торгах реализовала 131 земельный участок в 9 столичных округах. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"С начала года городские торги состоялись по 131 земельному участку различного назначения общей площадью более 38 гектаров. 52 лота были проданы, 52 сданы в аренду, еще по 27 были реализованы права на возведение некапитального объекта", – уточнил Ефимов.

На территориях разместятся до 382,4 тысячи квадратных метров коммерческих площадей и около 42,6 тысячи квадратных метров частной жилой недвижимости. 73 объекта реализовали под строительство частных жилых домов, 52 приобрели в собственность, 21 и 31 участок были сданы в аренду и под возведение капитальных коммерческих учреждений соответственно.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, в свою очередь, уточнил, что на 13 территориях разместятся некапитальные автосервисы и мойки, 10 – ФОК, 4 – плоскостные парковки.

Большая часть реализованных участков располагается в ТиНАО (78). Также участники торгов соревновались за получение прав на использование участков в ВАО (14), ЗелАО (10), ЮЗАО (9), ЮАО (6), ЮВАО (3), СВАО (3), СЗАО (2), ЦАО (2).

Ранее Ефимов сообщил о запланированных 31 января – 14 февраля торгах по реализации четырех участков бывших промзон. По его словам, застройка неэффективно используемых территорий увеличит количество число рабочих мест на 14 тысяч.