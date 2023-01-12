Школьники из Москвы завоевали медали на Иранской олимпиаде по геометрии

Школьники лицея "Воробьевы горы" из Москвы получили две золотые и одну серебряную медали на IX Международной Иранской олимпиаде по геометрии, рассказали ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования в четверг.
"Две золотых медали получили московские школьники из лицея "Воробьевы горы" на IX Международной Иранской олимпиаде по геометрии. Победителями стали Сергей Муханов и Дмитрий Комин, другой учащийся лицея "Воробьевы горы" Григорий Пистунов стал серебряным призером. Всего в копилке школьников из России - семь золотых медалей. В олимпиаде дистанционно участвовали свыше 8,3 тыс. школьников из более чем 50 стран мира", - отметили в пресс-службе.
В России олимпиада проходила в Долгопрудном, Казани, Кирове, Краснодаре, Кургане, Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Тюмени и центре "Сириус" (Сочи). Испытания проходили в письменном формате. Задачи были разбиты на три уровня сложности: "Начинающий" (Elementary Level) - для 8 класса, "Продолжающий" (Medium Level) - для 9-10 классов, и "Профессиональный" (Advanced Level) - для 11 класса (в Иране - для 11-12 классов).
"На решение задач первого уровня отводилось четыре часа, на втором и третьем уровнях давали по 4 часа 30 минут. За полное правильное решение каждой задачи можно было получить восемь баллов. Продвижение по задаче тоже учитывалось и оценивалось определенным количеством баллов в соответствии с критериями иранского жюри. После подведения итогов внутри страны, лучшие работы отправлялись в Иран для подведения общемировых итогов", - добавили в департаменте.
В Москве активно развивается система доступного качественного базового математического образования. Популяризации предмета способствуют кружки и массовые олимпиады, среди которых Математический праздник, Турнир Ломоносова и первые этапы Всероссийской олимпиады. Кроме того, в городе действует проект "Математическая вертикаль", для которого ведущие учителя города разработали специальные учебники.