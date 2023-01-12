Школьники из Москвы завоевали медали на Иранской олимпиаде по геометрии

"На решение задач первого уровня отводилось четыре часа, на втором и третьем уровнях давали по 4 часа 30 минут. За полное правильное решение каждой задачи можно было получить восемь баллов. Продвижение по задаче тоже учитывалось и оценивалось определенным количеством баллов в соответствии с критериями иранского жюри. После подведения итогов внутри страны, лучшие работы отправлялись в Иран для подведения общемировых итогов", - добавили в департаменте.