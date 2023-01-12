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47 минут назад

Число травмированных на МЖД в новогодние праздники уменьшилось почти в четыре раза

Агентство «Москва»

В период новогодних праздников, с 1 по 8 января, 2023 года на Московской железной дороге (МЖД) количество несчастных случаев с гражданами снизилось почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщили в пресс-службе магистрали.

На МЖД стали в четыре раза меньше травмироваться в праздники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На МЖД с 1 по 8 января количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры снизилось в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 2023 году - восемь человек, за тот же период 2022 года - 30). При этом шесть случаев произошло в Московской области, по одному - в Москве и Туле. При этом в границах МЖД не было травмирований граждан в Смоленской, Брянской, Калужской, Рязанской, Орловской и Курской областях», - говорится в сообщении.

Как уточняется, основной причиной травмирования остается грубое нарушение правил нахождения на железнодорожных объектах, переход через железнодорожные пути в неположенных местах.

В пресс-службе пояснили, что для снижения количества несчастных случаев во всех регионах МЖД работники магистрали проводят усиленную информационно-разъяснительную работу. В учреждениях школьного и дошкольного образования организовываются профилактические мероприятия. Совместно с сотрудниками транспортной полиции проводятся рейды в местах массового нарушения пешеходами правил безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

МЖД призвала неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре.

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