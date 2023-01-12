Движение транспорта ограничат в трех округах Москвы

Участки боковых проездов Каширского шоссе в оба направления закроют в период с 15 до 30 января с 02:00 до 05:00.
Кроме того, транспорт не сможет проезжать по двум полосам на участке съезда с площади Савеловского Вокзала на Бутырскую улицу с 15 января до 15 апреля. Там организуют одностороннее движение по первой полосе в сторону Бутырской улицы.
Также с 16 апреля по 30 мая машины не смогут ездить по первой полосе на участке Бутырской улицы в связи с реконструкцией инженерных сетей.
На официальном сайте мэра Москвы подытожили, что с 15 января по 28 апреля также будут закрыты две полосы на трех участках Новоорловской улицы.
Кроме того, движение транспорта ограничено в районе улицы Плющихи с 3 января по 31 мая 2023 года. Изменения связаны со строительством инженерных сетей.
До этого сообщалось, что на некоторых улицах в Центральном и Южном округах столицы временно изменилась схема движения транспорта.
Так, с 16 декабря 2022 года по 20 марта 2023 года в связи с проведением строительных работ перекрыты три полосы на Андроньевской набережной в районе дома 10, строение 8, на Андроньевской площади.