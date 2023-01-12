Движение транспорта ограничат в трех округах Москвы

Участки боковых проездов Каширского шоссе в оба направления закроют в период с 15 до 30 января с 02:00 до 05:00.

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва Анна Быкова / Вечерняя Москва

Кроме того, транспорт не сможет проезжать по двум полосам на участке съезда с площади Савеловского Вокзала на Бутырскую улицу с 15 января до 15 апреля. Там организуют одностороннее движение по первой полосе в сторону Бутырской улицы.

Также с 16 апреля по 30 мая машины не смогут ездить по первой полосе на участке Бутырской улицы в связи с реконструкцией инженерных сетей.

На официальном сайте мэра Москвы подытожили, что с 15 января по 28 апреля также будут закрыты две полосы на трех участках Новоорловской улицы.

Кроме того, движение транспорта ограничено в районе улицы Плющихи с 3 января по 31 мая 2023 года. Изменения связаны со строительством инженерных сетей.

До этого сообщалось, что на некоторых улицах в Центральном и Южном округах столицы временно изменилась схема движения транспорта.