В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
36 минут назад

В Москве выпустили тематические "Тройки" ко дню рождения Курчатова

Москва24

В Москве выпустили новые тематические "Тройки" и "Единые", посвященные 120-летию со дня рождения академика Игоря Курчатова. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В Москве выпустили тематические «Тройки» ко дню рождения Курчатова
Фото: Телеграм-канал «Дептранс Москвы»Телеграм-канал «Дептранс Москвы»

"По традиции мы выпускаем тематические билеты к важным событиям и датам. <...> Сегодня в продажу поступили карты "Тройка" и проездные билеты "Единый", посвященные 120-летию со дня рождения академика Игоря Васильевича Курчатова", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Максима Ликсутова.

Отмечается, что тираж лимитированных транспортных карт составляет 5 тысяч экземпляров, а одноразовых билетов – 200 тысяч экземпляров. Приобрести их можно в кассах и билетных автоматах, расположенных на станциях в пределах Кольцевой линии метро.

Ранее пассажирам столичного транспорта стали доступны лимитированные "Тройки" с изображениями разных животных. Их выпустили по случаю Дня заповедников и национальных парков.

На лицевой стороне карт расположен QR-код, который направит пользователей на портал "Экотуризм на особо охраняемых природных территориях".

Новости Москвы,Игорь Курчатов,Максим Ликсутов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители