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12 минут назад

Новую «Тройку» в честь 120-летия со дня рождения академика Курчатова выпустили в Москве

Вечерняя Москва

Новую карту «Тройку» и билет «Единый» в честь 120-летия со дня рождения академика Игоря Курчатова выпустили в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Новую «Тройку» в честь 120-летия академика Курчатова выпустили в Москве
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Тираж «Троек» составляет пять тысяч экземпляров, при этом билетов «Единый» насчитывается 200 тысяч.

Найти проездные можно в кассах и аппаратах продажи билетов на станциях Кольцевой линии столичной подземки.

— По традиции мы выпускаем тематические билеты к важным событиям и датам, чтобы рассказать или напомнить о них пассажирам, — приводят в Telegram-канале «Дептранс Москвы» слова заместителя мэра столицы в правительстве города, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

В 2022 году билетная система столичного транспорта стала удобнее для пассажиров. Так, в прошедшем году стартовал процесс внедрения системы быстрых платежей, которая позволила людям оплачивать поездку при помощи смартфона. Также была запущена программа оплаты по биометрии на всех станциях Московского центрального кольца. На текущий момент осуществляется тестирование этой практики в наземном транспорте.

Новости Москвы,Игорь Курчатов,Максим Ликсутов,
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