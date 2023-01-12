Новую «Тройку» в честь 120-летия академика Курчатова выпустили в Москве

Новую карту «Тройку» и билет «Единый» в честь 120-летия со дня рождения академика Игоря Курчатова выпустили в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Тираж «Троек» составляет пять тысяч экземпляров, при этом билетов «Единый» насчитывается 200 тысяч.

Найти проездные можно в кассах и аппаратах продажи билетов на станциях Кольцевой линии столичной подземки.

— По традиции мы выпускаем тематические билеты к важным событиям и датам, чтобы рассказать или напомнить о них пассажирам, — приводят в Telegram-канале «Дептранс Москвы» слова заместителя мэра столицы в правительстве города, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.