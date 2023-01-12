Почти 300 ветхих построек восстановили в Москве в 2022 году

«В 2022 году в Москве было восстановлено 297 ветхих построек, еще 436 аварийных объектов демонтировано. Заброшенные неприглядные здания не только искажают внешний облик города, но и могут быть опасны для жителей. В результате аварийные и опасные, чаще всего заброшенные постройки ликвидируются. Строения, подлежащие восстановлению, в том числе исторические здания и объекты культурного наследия, реставрируются», - приводятся в сообщении слова начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва.