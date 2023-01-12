Почти 300 ветхих построек восстановили в Москве в 2022 году

Почти 300 ветхих построек было восстановлено в Москве в 2022 году, еще более 400 объектов демонтировано. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.
«В 2022 году в Москве было восстановлено 297 ветхих построек, еще 436 аварийных объектов демонтировано. Заброшенные неприглядные здания не только искажают внешний облик города, но и могут быть опасны для жителей. В результате аварийные и опасные, чаще всего заброшенные постройки ликвидируются. Строения, подлежащие восстановлению, в том числе исторические здания и объекты культурного наследия, реставрируются», - приводятся в сообщении слова начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва.
В пресс-службе инспекции уточнили, что, в частности, в 2022 году были обновлены здания в историческом центре города и на северо-востоке столицы.
Например, в районе Хамовники восстановлено здание XIX века на ул. Остоженка, д. 42/2, которое является объектом культурного наследия регионального значения. Также были восстановлены нежилое двухэтажное здание 1917 года постройки в Тверском районе, по адресу: 1-й Волконский пер., д. 12, стр. 1, и расположенное в Басманном районе здание дореволюционной постройки на ул. Доброслободская, д. 9/2.
В районе Марьина Роща приведено в порядок строение 1937 года постройки, находившееся в неудовлетворительном состоянии, а также восстановлен фасад здания 1963 года постройки в Северном районе столицы.
«Объекты находились в обветшалом состоянии. Работу по их восстановлению и сохранению индивидуального облика проводили профильные ведомства совместно с собственниками зданий. В перспективе эти строения могут дополнить экскурсионный маршрут по отреставрированным ветхим уникальным объектам столицы», - отмечается в сообщении.