Раскрыт дизайн одной из самых ярких станций московского метро

Дизайн одной из самых ярких станций столичного метро раскрыл на официальном сайте мэра Москвы заместитель градоначальника по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Фото: Официальный сайт Мэра Москвы Официальный сайт Мэра Москвы

«"Вавиловская" станет одной из самых ярких станций Троицкой линии: ее колонны-галочки облицуют ярко-желтыми панелями, контрастирующими с белым мрамором и черным гранитом путевых стен и пола», — рассказал заммэра.

Отмечается, что общая готовность земляных работ по станционному комплексу «Вавиловская» оценивается более чем в 40 процентов, инженерные сети переложены на четверть, монтаж ограждающих конструкций почти завершен, осуществляется устройство монолитных конструкций и обратная засыпка.