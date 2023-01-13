Депздрав Москвы прокомментировал сообщения о дефиците лекарств для пациентов с ВИЧ

«Департамент здравоохранения выступает с официальным опровержением. Информация не соответствует действительности. Все указанные препараты для больных гепатитом С и ВИЧ, медицинские изделия и продукты лечебного питания есть в запасе более чем на пять месяцев», — сообщили в пресс-службе Депздрава.