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1 час назад

Депздрав Москвы прокомментировал сообщения о дефиците лекарств для пациентов с ВИЧ

Говорит Москваиещё 4

Нехватки препаратов для носителей этого вируса, как и гепатита С, не наблюдается.

Депздрав Москвы прокомментировал сообщения о дефиците лекарств для пациентов с ВИЧ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Департамент здравоохранения выступает с официальным опровержением. Информация не соответствует действительности. Все указанные препараты для больных гепатитом С и ВИЧ, медицинские изделия и продукты лечебного питания есть в запасе более чем на пять месяцев», — сообщили в пресс-службе Депздрава.

Там добавили, что препараты есть в аптеках и в подведомственных медицинских учреждениях. Также уточняется, что Москва остаётся одним из немногих регионов, где лечение всех ВИЧ-положительных пациентов и больных гепатитом С обеспечено «в полном объёме».

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