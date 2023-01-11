МГУ запустит в следующем учебном году новые образовательные программы

"В новом учебном году МГУ запускает подготовку по десяткам новых образовательных программ. Среди них такие междисциплинарные образовательные программы, как "Экономика и математические методы", "Многомасштабное моделирование и методы анализа данных в естественнонаучных исследованиях", "Медиаинформационная среда мировой политики" и другие. Ряд программ касаются тематики искусственного интеллекта, в том числе - "Интеллектуальные права, искусственный интеллект и цифровые технологии", "Прикладная этика в сфере цифровой коммуникации и искусственного интеллекта", "Искусственный интеллект и цифровые коммуникации в государственном администрировании", - приводятся слова Садовничего в сообщении.