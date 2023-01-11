МГУ запустит в следующем учебном году новые образовательные программы

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова откроет в следующем учебном году новые образовательные программы, посвященные искусственному интеллекту, цифровым технологиям и медиаинформационной среде мировой политики. Об этом в среду сообщила пресс-служба вуза со ссылкой на ректора МГУ Виктора Садовничего.
"В новом учебном году МГУ запускает подготовку по десяткам новых образовательных программ. Среди них такие междисциплинарные образовательные программы, как "Экономика и математические методы", "Многомасштабное моделирование и методы анализа данных в естественнонаучных исследованиях", "Медиаинформационная среда мировой политики" и другие. Ряд программ касаются тематики искусственного интеллекта, в том числе - "Интеллектуальные права, искусственный интеллект и цифровые технологии", "Прикладная этика в сфере цифровой коммуникации и искусственного интеллекта", "Искусственный интеллект и цифровые коммуникации в государственном администрировании", - приводятся слова Садовничего в сообщении.
Кроме того, МГУ расширит линейку программ на английском языке и откроет такие, как "Геометрия и квантовые поля", "Международный бизнес менеджмент", "Глобальный порядок: трансформации и вызовы".
Отмечается, что всего в МГУ реализуется более 700 образовательных программ.
В пресс-службе также сообщили, что 15 января в очном формате состоится день открытых дверей. Школьники и их родители смогут узнать подробности о процессе поступления, зададут вопросы представителям приемной комиссии, деканам и преподавателям, послушают выступление ректора МГУ.