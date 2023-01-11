Чиновник объяснил, почему в Москве находят свиристелей без сознания

Причиной состояния свиристелей, обнаруженных без сознания в Москве, может быть переохлаждение, полученное при поедании обледенелых ягод рябины, заявил начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Сергей Бурмистров. Об этом пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что москвичи обнаружили в нескольких районах столицы свиристелей, лежащих на земле без сознания.

Бурмистров пояснил, что чаще всего причиной этого явления становится алкогольное отравление. Птицы поедают забродившие ягоды рябины и теряют сознание. Он добавил, что на фоне сильных морозов это маловероятно.

Вторая версия также связана с пищей, уточнил чиновник. Предположительно, «птицы набили себе зоб ягодами, которые сейчас покрыты льдом, получили переохлаждение и упали в обморок».

По его словам, пища постепенно размораживается и свиристели приходят в себя. Вместе с тем, птицам следует помогать, добавил он. Их необходимо поместить в коробку, отнести в машину или подъезд, чтобы они смогли отогреться.