Специалисты завершают обкатку семи новых составов «Иволга 3.0» в Москве

Специалисты ЦППК завершают обкатку семи новых современных поездов «Иволга 3.0» в Москве. Об этом рассказали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Фото: вечерняя москва вечерняя москва

В ведомстве рассказали, в составах есть USB-разъемы для зарядки смартфонов, беспроводной интернет, крепления для велосипедов, специальные места для хранения багажа и туалетные комнаты.

— Поезда быстро и плавно разгоняются — это важно для городских поездок, где много остановок, — рассказали в Telegram-канале Дептранс Москвы.

Заммэра Москвы в правительстве города, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов ранее рассказал, что в 2022 году билетная система столичного транспорта стала удобнее для пассажиров. По его словам, в прошедшем году стартовал процесс внедрения системы быстрых платежей, которая позволила людям оплачивать поездку при помощи смартфона.