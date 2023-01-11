Назван год открытия станции метро в московском аэропорту Внуково

Год открытия станции метро в столичном аэропорту Внуково назвал «Мосленте» руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

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Открытие метро в воздушной гавани запланировано в 2023 году.

«Это будет первая в России станция метро, расположенная прямо в аэропорту, интегрированная со зданием терминала», — отметил Ликсутов.