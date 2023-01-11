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4 минуты назад

Московский зоопарк можно будет бесплатно посетить за подарок для животных с 13 по 15 января

Агентство «Москва»

В Московском зоопарке с 13 по 15 января пройдет акция «В зоопарке ждут подарки», каждый, кто принесет подарок для его обитателей, сможет бесплатно пройти на территорию. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

Московский зоопарк можно будет бесплатно посетить за подарок для животных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пункты приема зооподарков будут работать три дня с 10:00 до 16:00 на Главном входе в зоопарк, а также на новом входе со стороны метро «Баррикадная». В списке подарков, одобренных нашими зоологами, мячи, гантели и косточки из экологически безопасных материалов, а также другие игрушки, которые можно найти в любом зоомагазине. Подарок не должен быть дорогим, главное, чтобы он мог стать полезным и помочь разнообразить жизнь обитателей зоопарка», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что обитатели зоопарка с радостью примут мячи разных размеров и цветов, канаты, гантели, кольца диаметром от 13 см, конги (пирамидка для лакомств), качели, лесенки и мостики для вольеров птиц и грызунов.

«Все предметы должны быть выполнены из экологически благоприятного материала и не должны иметь следов химических веществ. Зоологи проверят игрушки и передадут животным», - отмечается в сообщении.

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