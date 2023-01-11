Московский зоопарк можно будет бесплатно посетить за подарок для животных

«Пункты приема зооподарков будут работать три дня с 10:00 до 16:00 на Главном входе в зоопарк, а также на новом входе со стороны метро «Баррикадная». В списке подарков, одобренных нашими зоологами, мячи, гантели и косточки из экологически безопасных материалов, а также другие игрушки, которые можно найти в любом зоомагазине. Подарок не должен быть дорогим, главное, чтобы он мог стать полезным и помочь разнообразить жизнь обитателей зоопарка», - говорится в сообщении.