Движение поездов на участке МЦК приостановят на сутки

«Движение поездов МЦК между станциями «Хорошево» - «Крымская» будет временно приостановлено 21-22 января для установки специальных инженерных сооружений - пролетных строений на период строительства тоннеля под путями. Новый тоннель длиной 30 м в перспективе свяжет станции «Тестовская» МЦД-1 и северный вестибюль одноименной станции МЦД-4. Из него по мосту можно будет перейти к жилому комплексу или выйти на проектируемый проезд. Вдоль платформы будет организована крытая пешеходная галерея для перехода от жилого комплекса к метро «Международная» и МЦК «Деловой центр». Южный вестибюль также интегрируют с МЦК и метро. В настоящее время продолжается возведение северного и южного вестибюлей станции будущего четвертого диаметра», - говорится в сообщении.