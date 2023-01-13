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24 минуты назад

Движение поездов на МЦК между станциями «Хорошево» и «Крымская» приостановят 21 января на сутки

Агентство «Москва»иещё 4

Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) между станциями «Хорошево» и «Крымская» будет приостановлено 21 января на сутки, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Движение поездов на участке МЦК приостановят на сутки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Движение поездов МЦК между станциями «Хорошево» - «Крымская» будет временно приостановлено 21-22 января для установки специальных инженерных сооружений - пролетных строений на период строительства тоннеля под путями. Новый тоннель длиной 30 м в перспективе свяжет станции «Тестовская» МЦД-1 и северный вестибюль одноименной станции МЦД-4. Из него по мосту можно будет перейти к жилому комплексу или выйти на проектируемый проезд. Вдоль платформы будет организована крытая пешеходная галерея для перехода от жилого комплекса к метро «Международная» и МЦК «Деловой центр». Южный вестибюль также интегрируют с МЦК и метро. В настоящее время продолжается возведение северного и южного вестибюлей станции будущего четвертого диаметра», - говорится в сообщении.

Как уточняется, работы по установке пролетных строений будут проводиться с 3:00 21 января до 3:00 22 января в выходные дни, когда пассажиропоток минимален. В течение суток «Ласточки» на МЦК будут следовать с интервалом восемь минут. Курсирующие против часовой стрелки поезда станут следовать только до «Хорошево», а по часовой - до «Крымской». Станции «Шелепиха», «Деловой центр», «Кутузовская», «Лужники» и «Площадь Гагарина» будут временно закрыты.

В настоящее время на станции «Тестовская» МЦД-4, которая расположена на железнодорожной эстакаде соединительной ветви Киевского и Белорусского направлений МЖД, построено две платформы с навесами на всю длину. Продолжается возведение пассажирской инфраструктуры еще на двух станциях - «Кутузовская» и «Поклонная», отмечается в материале.

В пресс-службе напомнили, что движение на МЦД-4 планируется открыть в этом году.

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