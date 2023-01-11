Жилой квартал в естественных оттенках возведут на Новой Москве

В поселке Кокошкино возведут третью очередь жилого квартала «Новое Внуково», здания которого облицуют матовым кирпичом естественных оттенков. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в среду, 11 января.

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— Большая часть домов будет облицована матовым кирпичом естественных оттенков — бежевого, слоновой кости, светло-коричневого, терракоты, графита. Так удалось добиться гармоничного сочетания с уже построенными и строящимися корпусами первой и второй очередей, — сказал он.

Руководитель управления развития продукта и аналитики группы «Самолет» Леон Пряжников добавил, что подобное архитектурное решение позволит создать визуально комфортный квартал. Это в свою очередь добавит уюта для будущих жильцов.

Будущий квартал будет состоять из четырех урбан-блоков с домами высотой 7-10 этажей. Между зданиями специалисты проложат бульвары со скверами, а также обустроят общественные пространства.