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1 час назад

Дептранс сообщил, что движение на «оранжевой» и «серых» линиях осуществляется по графику

Газета.Ru

В столичном дептрансе заявили, что движение на Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линиях Московского метрополитене осуществляется по графику. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента.

Движение на линиях Московского метро осуществляется по графику
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Утром 11 января на участках «оранжевой» и «серой» веток подземки произошел сбой в движении поездов. Вскоре стало известно о введении в график движения поездов.

«Для проверки инфраструктуры из-за повышенного напряжения, поступающего с территории города на тяговые подстанции, были кратковременно увеличены интервалы движения поездов...» — пояснили в ведомстве.

Как уточняется, интервалы временно были увеличены на центральном и южном участках Серпуховско-Тимирязевской и южном Калужско-Рижской линий.

Сейчас, по данным департамента, поезда курсируют в Мосметро в штатном режиме, задержек не наблюдается.

До этого движение поездов на Кольцевой линии метро Москвы менялось с 2 по 7 января Все станции линии работали, при этом поезда ходили поочередно только в одну сторону.

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