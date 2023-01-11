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19 минут назад

Москвичам пообещали потепление до нуля градусов на выходных

Никита Бородкин

Жителей столицы ожидает потепление до нуля градусов к воскресенью, 15 января. Как сообщает ТАСС, об этом рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

Москвичам пообещали потепление до нуля градусов на выходных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам синоптика, потепление не будет резким — температура будет расти с каждым днем, постепенно приближаясь к нулевым значениям.

Говоря о погоде на среду, 11 января, Котилевская рассказала, что температура воздуха в Москве составит от -7 до -9 градусов, а в Подмосковье ожидается от -6 до -11 градусов. Будет дуть южный ветер со скорость от 6 до 11 метров в секунду, а атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Синоптик также спрогнозировала небольшой снег и облачность над столицей.

Напомним, что ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявлял, что в Москве и Подмосковье к концу рабочей недели ожидается потепление и возвращение погоды к климатической норме. При этом небо будет облачным, возможны небольшие осадки в виде снега.

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