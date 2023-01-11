В Московском метро поезда задерживаются на двух линиях

В метрополитене Москвы произошел сбой сразу на двух линиях: Серпуховско-Тимирязевской и Калужско-Рижской. Задержки связаны с проверкой инфраструктуры. Об этом сообщили в Дептрансе Москвы.
«На центральном и южном участках Серпуховско-Тимирязевской линии временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры», - говорится в сообщении.
Уточняется, что на южном участке Калужско-Рижской линии интервалы увеличены по той же причине.
На фото и видео, распространившихся в сети, видно скопление людей в вагонах поездов, а также на платформе. Из-за увеличения интервалов движения поездов на некоторых станциях образовались большие очереди. Больше всего людей наблюдается на станциях «Нагатинская» и «Новые Черемушки».