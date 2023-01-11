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11 минут назад

Стали известны подробности открытия столичной БКЛ в наступившем году

Мослента

Подробности открытия Большой кольцевой лини метро (БКЛ) «Мосленте» стали известны в ходе разговора с заместителем мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителем столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максимом Ликсутовым.

Стали известны подробности открытия столичной БКЛ в наступившем году
Фото: МослентаМослента

«С самого начала года мы будем готовиться к запуску главного и самого важного проекта российского метростроения, крупнейшего в мире метрокольца — Большой кольцевой линии столичного метро. После полного запуска, который ожидается в первом квартале этого года, поездки в Москве улучшатся более, чем для трех миллионов пассажиров», — заявил заммэра.

По его словам, БКЛ является важной частью инфраструктуры, которая сделана с огромным запасом провозной способности и поможет городу развиваться еще многие десятилетия. В 2023 году планируется открыть 10-14 станций Большого кольца, а также получить 296 современных вагонов российского производства «Москва 2020».

Ликсутов отметил, что для работы на Большой кольцевой линии, Московский метрополитен нанял 2,5 тысячи новых сотрудников. А всего на БКЛ будет шесть тысяч рабочих мест. И в 2023 году планируется взять на работу еще около двух тысяч человек, среди которых будут и машинисты метро, и водители городского транспорта, и сотрудники других специальностей.

Ранее сообщалось, что на новой станции московского метро появились порталы к поездам.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Правительство Москвы,
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