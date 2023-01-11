В Московском метро поезда задерживаются на двух линиях

В Московском метрополитене на Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линиях днем 11 января произошел сбой в движении поездов. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

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«На южном участке Калужско-Рижской линии временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры», — информировали в ведомстве.

Также сбой наблюдался на «серой» линии городской подземки.

«На центральном и южном участках Серпуховско-Тимирязевской линии временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры», — разъяснили в департаменте.

Согласно последним данным, движение поездов на двух линиях метро уже начали вводить в график.