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25 минут назад

Специалисты отремонтировали 17 бассейнов в поликлиниках столицы

Вечерняя Москваиещё 1

Специалисты привели в порядок 17 бассейнов в отремонтированных по новому стандарту детских поликлиниках Москвы.

В детских поликлиниках Москвы отремонтировали 17 бассейнов
Фото: gov.spb.rugov.spb.ru

За последние годы бассейны устарели, им требовался капитальный ремонт.

По словам заместителя главы Департамента капитального ремонта города Москвы Дениса Лебедева, в процессе работ специалисты при необходимости полностью демонтировали чаши бассейнов и создавали новые технические помещения с системами водоподготовки и фильтрации под «водоемами».

Во всех бассейнах также появилась система подогрева с поддержанием температуры воды на уровне 30 градусов.

Помещения бассейнов занимают в медучреждениях в среднем до 50 квадратных метров, при этом площадь чаши составляет от 10 до 20 «квадратов». Каждый такой объект могут посетить от пяти до 15 москвичей в смену.

В общей сложности рабочие уже обновили бассейны в 17 поликлиниках из 35 отремонтированных, передали на официальном сайте мэра столицы.

До этого руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что в Бутырском районе ввели в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. В здании площадью пять тысяч квадратных метров построили бассейн, а также игровой и тренажерный залы. Бассейн приспособлен для маломобильных граждан: для погружения в воду людей с ограниченными возможностями установлен специальный подъемник.

Новости Москвы,Рафик Загрутдинов,Денис Лебедев,
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