Новая транспортная развязка появилась в Раменках

Двухуровневая транспортная развязка появилась в столичном районе Раменки рядом с проспектом Генерала Дорохова. Она нужна для комфортного проезда к новым жилым кварталам. Ее общая протяженность превышает один километр. Эстакада оборудована вдоль корпусов, предусмотрены съезд и выезд на проспект Генерала Дорохова в обе стороны движения. Об этом сообщила пресс-служба мэра Москвы.