Новая транспортная развязка появилась в Раменках

Двухуровневая транспортная развязка появилась в столичном районе Раменки рядом с проспектом Генерала Дорохова. Она нужна для комфортного проезда к новым жилым кварталам. Ее общая протяженность превышает один километр. Эстакада оборудована вдоль корпусов, предусмотрены съезд и выезд на проспект Генерала Дорохова в обе стороны движения. Об этом сообщила пресс-служба мэра Москвы.
Эстакада состоит из четырех полос шириной 3-3,5 метра.
«Инспекторы столичного комитета государственного строительного надзора уже проверили качество построенной дороги и прочность монолитных конструкций. На основании проведенной проверки выдано заключение о соответствии эстакады утвержденному проекту», - отметил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.
Теперь жители нового квартала смогут проще передвигаться по прилегающей территории и въезжать в комплекс. Максимальная разрешенная на этой дороге скорость составит 20 км/ч. На эстакаде установили фонари и дорожные знаки, создали парковочные места, нанесли разметку. Для пешеходов сделали тротуары, по обеим сторонам разбили газоны.