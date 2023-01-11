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1 час назад

Эксперт рассказала, как в Москве помогают бездомным людям в морозы

Мир24

Наступившие морозы, будь то минус 30 градусов в некоторых регионах и минус 15 в столице, стали испытанием и для людей, не имеющих жилья. В эфире телеканала «МИР 24» руководитель благотворительных программ приюта для бездомных «Теплый прием» Татьяна Соколова заявила, что за последние годы количество людей, замерзающих на улице, стало существенно меньше благодаря развитию инфраструктуры помощи.

Эксперт рассказала о помощи бездомным людям в Москве в морозы
Фото: ТАССТАСС

«Сегодня для бездомных есть теплые автобусы, пункты кормления. Бездомные в Москве знают, где можно погреться, поесть, помыться, побриться и переодеться. Есть специальный справочник с адресами, который активно распространяется. Работники приютов раздают людям на улицах теплую одежду, зимнюю обувь, сапоги, варежки, шапки», – пояснила она.

Как рассказала Татьяна Соколова, в московском приюте есть трехмесячная программа реабилитации. В этот период человек не просто имеет крышу над головой, необходимые бытовые условия и при необходимости лечение, но и получает помощь в восстановлении документов, социальной адаптации и поиске работы. Для людей с инвалидностью есть места постоянного пребывания.

Приют принимает и людей, не имеющих места проживания, из больниц после основного лечения. Если выясняется, что человек прибыл в столицу из другого региона, – например, в поисках работы, но в итоге оказался на улице, приют поможет перевести его в аналогичное заведение в родном городе.

По словам эксперта, ежегодно через приют проходит около 300 человек. Из них 60% выпускаются с положительным прогнозом. Но около половины все же предпочитают вернуться к прежнему «свободному» образу жизни, ночевать в подъездах и так далее.

«Есть бездомные люди, которые выбирают такой путь. Здесь очень важен человеческий выбор. И многие сейчас все-таки немножко дальше шагают. Если они хотят жить по-другому, все двери открыты. Некоторые после реабилитации смогли устроиться на хорошую работу. Например, в охранные предприятия за пять месяцев мы устроили 35 человек», – отмечает Татьяна Соколова.

Новости Москвы,Татьяна Соколова,
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