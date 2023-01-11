Эксперт рассказала о помощи бездомным людям в Москве в морозы

Наступившие морозы, будь то минус 30 градусов в некоторых регионах и минус 15 в столице, стали испытанием и для людей, не имеющих жилья. В эфире телеканала «МИР 24» руководитель благотворительных программ приюта для бездомных «Теплый прием» Татьяна Соколова заявила, что за последние годы количество людей, замерзающих на улице, стало существенно меньше благодаря развитию инфраструктуры помощи.

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«Сегодня для бездомных есть теплые автобусы, пункты кормления. Бездомные в Москве знают, где можно погреться, поесть, помыться, побриться и переодеться. Есть специальный справочник с адресами, который активно распространяется. Работники приютов раздают людям на улицах теплую одежду, зимнюю обувь, сапоги, варежки, шапки», – пояснила она.

Как рассказала Татьяна Соколова, в московском приюте есть трехмесячная программа реабилитации. В этот период человек не просто имеет крышу над головой, необходимые бытовые условия и при необходимости лечение, но и получает помощь в восстановлении документов, социальной адаптации и поиске работы. Для людей с инвалидностью есть места постоянного пребывания.

Приют принимает и людей, не имеющих места проживания, из больниц после основного лечения. Если выясняется, что человек прибыл в столицу из другого региона, – например, в поисках работы, но в итоге оказался на улице, приют поможет перевести его в аналогичное заведение в родном городе.

По словам эксперта, ежегодно через приют проходит около 300 человек. Из них 60% выпускаются с положительным прогнозом. Но около половины все же предпочитают вернуться к прежнему «свободному» образу жизни, ночевать в подъездах и так далее.