Синоптик рассказал о погоде в Москве на Крещение

В Москве 19 января, на праздник Крещения Господня, ожидается температура, «близкая к нулю», заявил в своем Telegram-канале руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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По его словам, метеорологи ожидают потепление в столице. Он отметил, что морозы будут постепенно ослабевать. В частности, в воскресенье, 15 января, возможны «оттепель и капель с крыш».

По его данным, в дальнейшем также сохранится облачная, слякотная погода.