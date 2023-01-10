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32 минуты назад

Синоптик рассказал о погоде в Москве на Крещение

Илья Родин

В Москве 19 января, на праздник Крещения Господня, ожидается температура, «близкая к нулю», заявил в своем Telegram-канале руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик рассказал о погоде в Москве на Крещение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, метеорологи ожидают потепление в столице. Он отметил, что морозы будут постепенно ослабевать. В частности, в воскресенье, 15 января, возможны «оттепель и капель с крыш».

По его данным, в дальнейшем также сохранится облачная, слякотная погода.

Вместе с тем, уточнил синоптик, «19 января находится на самой границе достоверного прогноза». Вероятность того, что москвичи будут встречать Крещение при близкой к нулю температуре оценивается в 70-80%, резюмировал он.

Новости Москвы,Александр Шувалов,
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