Участки боковых проездов Каширского шоссе перекроют по ночам с 15 по 30 января

Участки боковых проездов Каширского шоссе будут перекрыты в ночное время с 15 по 30 января в связи с проведением строительных работ, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 10 января.

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва Анна Быкова / Вечерняя Москва

— С 15 до 30 января в период с 02:00 до 05:00 закроют для движения участки боковых проездов Каширского шоссе (в каждом направлении). Это связано с проведением строительных работ, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что движение транспорта ограничено в районе улицы Плющихи с 3 января по 31 мая 2023 года. Изменения связаны со строительством инженерных сетей.

До этого сообщалось, что на некоторых улицах в Центральном и Южном округах столицы временно изменилась схема движения транспорта.