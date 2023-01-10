Около 100 раритетов времен ВОВ представили на выставке в Музее Победы

Около 100 раритетов времен Великой Отечественной войны представили на выставке «Незабытые герои» в Музее Победы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения во вторник, 10 января.
— Экспозицию «Незабытые герои» подготовили школьные музеи Москвы и Санкт-Петербурга. В выставку вошли документы, фотографии, награды, обмундирование, личные вещи жителей осажденного города и участников прорыва блокады, а также других сражений Великой Отечественной, — говорится в сообщении.
Школьные музеи подготовили к выставке элементы быта жителей Ленинграда и солдат, защищавших город. В рамках мероприятия посетители музея смогли увидеть раритеты и других героев войны.
Выставка будет работать до 27 января. Возрастная категория — от шести лет.
До этого сообщалось, что в Музей Победы на вечное хранение была передана биография летчика, дважды Героя Советского Союза Василия Мыхлика. Москвичи смогут ознакомиться с историей жизни героя и увидеть его фотографию на сайте проекта и на большом экране в мультимедийном зале «Лица Победы».