В Москве назвали самые посещаемые места города по итогам новогодних каникул

«Самый популярный вид активного отдыха по итогам каникул - катание на коньках. Ледовые площадки в парках и крупнейший каток Москвы на ВДНХ приняли сотни тысяч посетителей. Помимо этого, там провели разнообразные мероприятия, которые посвятили добрым делам, Новому году и Рождеству. Всего в столичных парках и на главной выставке в новогодний период побывали больше 6,7 млн человек. Разумеется, зимняя инфраструктура продолжает работать. Детей и взрослых ждут новые познавательные, культурные и спортивные программы», - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в сообщении.