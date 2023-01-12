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15 минут назад

В Москве назвали самые посещаемые места города по итогам новогодних каникул

Агентство «Москва»иещё 4

ВДНХ и парки стали самыми популярными столичными местами для семейного отдыха, прогулок и спорта, в минувшие новогодние праздники их посетили более 6,7 млн человек. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

В Москве назвали самые посещаемые места города по итогам новогодних каникул
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Самый популярный вид активного отдыха по итогам каникул - катание на коньках. Ледовые площадки в парках и крупнейший каток Москвы на ВДНХ приняли сотни тысяч посетителей. Помимо этого, там провели разнообразные мероприятия, которые посвятили добрым делам, Новому году и Рождеству. Всего в столичных парках и на главной выставке в новогодний период побывали больше 6,7 млн человек. Разумеется, зимняя инфраструктура продолжает работать. Детей и взрослых ждут новые познавательные, культурные и спортивные программы», - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в сообщении.

Она уточнила, что в течение праздников москвичи катались на коньках, лыжах и горках, участвовали в благотворительных мероприятиях, ходили на выставки и экскурсии.

Новости Москвы,Наталья Сергунина,ВДНХ,Правительство Москвы,
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