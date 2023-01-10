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1 час назад

Просветительская игра пройдет с 11 по 15 января в экоцентрах «Лосиного Острова»

Вечерняя Москва

С 11 по 15 января в четырех экоцентрах «Лосиного Острова» пройдет просветительская игра «Заповедный квиз», посвященная Дню заповедников и национальных парков.

Просветительская игра пройдет в экоцентрах «Лосиного Острова»
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

Участники игр узнают о российских особо охраняемых природных территориях и об их природоохранной деятельности. В «Чаепитии в Мытищах» по окончании игры пройдет эколого-просветительская экскурсия «О чем шумит лес», по желанию участников также будет организован мастер-класс.

А в экоцентре «Русский быт» для участников квиза проведут историко-краеведческую экскурсию о крестьянском быте наших предков. Участники квиза на «Лосиной биостанции» смогут посмотреть кинофильм о «Лосином Острове», а затем прогуляться по оленьей тропе и вольерному комплексу.

В «Дендрарии» пройдут экскурсия «Белая тропа» и мастер-класс, завершится игра катанием на тюбингах с горок. Кроме того, победители игры получат дипломы и сувениры.

Для участия в квизе необходимо позвонить по телефону кол-центра «Лосиного Острова» +7 (495) 323-88-85 и сообщить о желании принять участие в игре.

Новости Москвы,ПРЕДОК,
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