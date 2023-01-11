В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
41 минуту назад

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области

Мослентаиещё 1

В Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, передает Гидрометцентр России.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области
Фото: ТАССТАСС

«Москва. Прочие опасности, гололедица. Период предупреждения до 12:00 четверга, 12 января», — говорится в сообщении.

Аналогичное предостережение актуально и для жителей Подмосковья.

По данным синоптиков, в среду в столичном регионе ожидается до минус 8-10 градусов, облачно, снег с метелью. В четверг прогнозируется потепление до минус 5-7 градусов, преимущественно без осадков.

Ранее синоптик Шувалов дал москвичам прогноз погоды на православный праздник Крещения. По его словам, вероятность морозов в этот день невелика.

Новости Москвы,"Желтый" уровень опасности ,Желтый уровень,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители