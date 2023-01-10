Москомархитектура обработала 60 заявок на госуслуги за 2022 год

«Всего в этом году специалистами комитета было рассмотрено около 60 тыс. заявок на различные госуслуги, что больше результатов прошлого года на 10%. Это говорит о том, что уровень градостроительной деятельности в городе не только не снижается, но и растёт», — отметила Княжевская.