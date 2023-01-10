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25 минут назад

Москомархитектура обработала 60 заявок на госуслуги за 2022 год

RT на русском

Число заявок на получение различных госуслуг, рассмотренных за 2022 год специалистами Москомархитектуры, выросло более чем на 10%, заявила глава ведомства Юлиана Княжевская.

Москомархитектура обработала 60 заявок на госуслуги за 2022 год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Всего в этом году специалистами комитета было рассмотрено около 60 тыс. заявок на различные госуслуги, что больше результатов прошлого года на 10%. Это говорит о том, что уровень градостроительной деятельности в городе не только не снижается, но и растёт», — отметила Княжевская.

По её словам, все госуслуги предоставляются в электронном виде.

Среди самых востребованных — приёмка исполнительной документации для ведения сводного плана подземных коммуникаций и сооружений (почти 26,2 тыс. заявок) и приёмка материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в автоматизированной информационной системе градостроительной деятельности (более 11,2 тыс. запросов).

Около 11 тыс. раз в Москомархитектуру обращались за подготовкой и выдачей градостроительных планов земельных участков.

Новости Москвы,Юлиана Княжевская,
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