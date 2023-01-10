Москомархитектура обработала 60 заявок на госуслуги за 2022 год

Число заявок на получение различных госуслуг, рассмотренных за 2022 год специалистами Москомархитектуры, выросло более чем на 10%, заявила глава ведомства Юлиана Княжевская.
«Всего в этом году специалистами комитета было рассмотрено около 60 тыс. заявок на различные госуслуги, что больше результатов прошлого года на 10%. Это говорит о том, что уровень градостроительной деятельности в городе не только не снижается, но и растёт», — отметила Княжевская.
По её словам, все госуслуги предоставляются в электронном виде.
Среди самых востребованных — приёмка исполнительной документации для ведения сводного плана подземных коммуникаций и сооружений (почти 26,2 тыс. заявок) и приёмка материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в автоматизированной информационной системе градостроительной деятельности (более 11,2 тыс. запросов).
Около 11 тыс. раз в Москомархитектуру обращались за подготовкой и выдачей градостроительных планов земельных участков.