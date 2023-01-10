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28 минут назад

Международный форум «Технологии и безопасность» состоится в Москве

Вечерняя Москва

Международный форум «Технологии и безопасность» состоится в Москве в «Крокус Конгресс Холле» в период с 14 по 16 февраля. Об этом во вторник, 10 января, сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы города Москвы.

Международный форум «Технологии и безопасность» состоится в Москве
Фото: «Вечерняя Москва»«Вечерняя Москва»

В качестве основной миссии мероприятия была обозначена выработка подходов и мер по развитию сферы нацбезопасности и цифровой трансформации во всех ключевых отраслях российской экономики, а также решение задач обеспечения промышленного и технологического суверенитета нашей страны.

Мероприятие пройдет при поддержке комитетов Совфеда по обороне и безопасности, по социальной политике, по безопасности и противодействию коррупции, МВД России, а также многих других ведомств и организаций.

Деловая программа форума будет сосредоточена в первую очередь на интересах крупнейших заказчиков, их проектных офисов, а также разработчиков и поставщиков.

До этого заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов рассказал, что в 2023 году развитие кластеров станет приоритетным направлением для столичной промышленности и позволит ускорить темпы импортозамещения.

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