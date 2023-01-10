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1 час назад

Строительство Южной рокады завершится до конца года

Москва24иещё 1

Строительная готовность Южной рокады составляет порядка 70%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Строительство Южной рокады завершится до конца года
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкинпортал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

По его словам, в городе продолжается работа по формированию единого дорожного каркаса, который включит в себя Московский скоростной диаметр (МСД), Северо-западную хорду, а также Южную рокаду.

Заммэра добавил, что на протяжении рокады появится 21 новое транспортное сооружение – эстакады, тоннели, путепроводы и 18 безопасных пешеходных переходов.

Трасса протяженностью порядка 40 километров прямого хода соединит крупные автомобильные магистрали города, в частности, МКАД, Кутузовский, Мичуринский проспект, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе и Люблинскую улицу.

Ранее сообщалось, что специалисты завершили реконструкцию Донецкой улицы в столице на 66%. Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев пояснил, что работы ведутся в рамках строительства Южной рокады. В них входит создание улично-дорожной сети общей протяженностью 1,8 километра.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,
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