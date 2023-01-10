Строительство Южной рокады завершится до конца года

Строительная готовность Южной рокады составляет порядка 70%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

По его словам, в городе продолжается работа по формированию единого дорожного каркаса, который включит в себя Московский скоростной диаметр (МСД), Северо-западную хорду, а также Южную рокаду.

Заммэра добавил, что на протяжении рокады появится 21 новое транспортное сооружение – эстакады, тоннели, путепроводы и 18 безопасных пешеходных переходов.

Трасса протяженностью порядка 40 километров прямого хода соединит крупные автомобильные магистрали города, в частности, МКАД, Кутузовский, Мичуринский проспект, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе и Люблинскую улицу.