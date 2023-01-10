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1 час назад

Собянин пригласил москвичей принять участие в акции «Елочный круговорот»

Агентство «Москва»иещё 6

Власти Москвы рассмотрели итоги работы служб городского хозяйства в дни празднования Нового года и Рождества, также объявлено о начале акции по сдаче новогодних деревьев на переработку. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Собянин пригласил москвичей принять участие в акции «Елочный круговорот»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Президиум правительства Москвы рассмотрел доклад заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова об итогах работы служб городского хозяйства Москвы в дни празднования Нового 2023 года и Рождества Христова», - говорится в сообщении.

Как отмечается, в рамках акции «Елочный круговорот» с 2 января 2023 года в Москве работает 600 пунктов приема новогодних деревьев, где горожане могут сдать елки, сосны или пихты на переработку (предварительно новогодние деревья необходимо очистить от игрушек и мишуры).

«Из переработанных елей делают древесную щепу, которая используется для мульчирования (защиты и удобрения) почв, отсыпки экологических троп и подсыпки в вольерах для животных», - пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что акция продлится до 26 февраля. Более подробную информацию о ней, включая карту пунктов приема новогодних деревьев, можно найти на сайте елочный-круговорот.москва.

Новости Москвы,Петр Бирюков,Правительство Москвы,
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