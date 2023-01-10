Москвичей предупредили о метели

В среду, 11 января, в Москве ожидаются метели и порывистый ветер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал агентству, что метель будет небольшой, а в четверг, 12 января, осадков в Москве не будет.

Сегодня, 10 января, а также 11 января в городе ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду, связанный со столкновением воздушных масс на фоне смены погоды.

В погодном центре «Фобос» ранее спрогнозировали, что 11-12 января в столичном регионе потеплеет до минус 12 - 14 градусов по ночам и до минус шести - восьми градусов днем.