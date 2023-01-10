Быстрая и удобная: как изменилась билетная система столицы в 2022 году

Москвичи вновь стали оплачивать проезд смартфоном, начали пополнять карту «Тройка» удаленно, а также освоили ряд других нововведений.

Фото: Mos.ru Mos.ru

В 2022 году билетная система столичного транспорта стала удобнее для пассажиров. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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«По поручению Сергея Собянина в 2022 году мы сделали билетную систему еще удобнее для пассажиров. Например, начали внедрять систему быстрых платежей, которая позволит людям вернуться к оплате смартфоном. Запустили оплату по биометрии на всех станциях Московского центрального кольца (МЦК) и начали тестирование в наземном транспорте. Еще одно важное изменение — это перевод карты “Тройка” на российский чип, работу над которым мы начали еще в 2019 году. В итоге в кассы метро поступило уже 3,6 миллиона новых транспортных карт, а всего до конца 2027 года предприятие “МСП” произведет 19 миллионов отечественных “Троек”» , — рассказал Максим Ликсутов.

Одним из нововведений москвичи смогли воспользоваться уже в январе 2022-го. У пассажиров появилась возможность активировать удаленное пополнение «Тройки» на всех валидаторах наземного транспорта. За год эту услугу использовали более 2,1 миллиона раз.

С 1 сентября 2022 года жители столицы могут активировать абонементы на 30, 90 и 365 дней в течение 10 дней после покупки. Для этого нужно оплатить ими поездку в транспорте. На 11-й день билет заработает автоматически.

Школьникам и студентам с 1 мая предоставили возможность приобрести абонементы на 30 и 90 дней в любой день. Раньше они могли это сделать только в конце или начале месяца. Нововведение позволяет экономить время и деньги более чем миллиону школьников, студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров.

В Москве билеты на проезд в транспорте для учащихся одни из самых дешевых среди крупных городов страны.

В 2022 году карту «Тройка» перевели на российский чип. Московский метрополитен и компания «МСП» начали его разработку еще в 2019 году. В 2022-м предприятие поставило в метро 3,6 миллиона отечественных транспортных карт. До конца 2027 года компания изготовит еще 15,4 миллиона «Троек» с российским чипом.

В минувшем году на всех станциях Московского центрального кольца обновили турникеты. Теперь на каждом из них можно оплатить проезд банковской картой. При этом турникеты срабатывают в разы быстрее.

Новое оборудование изготовлено российской компанией с использованием отечественного программного обеспечения.

Летом в городском транспорте начали внедрять систему быстрых платежей. Технология призвана вернуть пассажирам возможность оплачивать проезд смартфоном. Пилотный проект запустили в кассах станций Большой кольцевой линии метро и в приложении «Парковки России». Сервисом в прошлом году воспользовались более 1,5 миллиона раз.

В 2023 году оплата по QR-коду заработает на всех турникетах метро и МЦК, в кассах и наземном транспорте. По прогнозу, каждый день систему быстрых платежей будут использовать до 700 тысяч пассажиров в ближайшие несколько лет.

В сентябре сервис оплаты проезда по распознаванию лица заработал на всех станциях МЦК. Оплата по биометрии стала доступна на 85 турникетах 31 станции. Сервис начали тестировать и в наземном транспорте. Ранее он заработал на всех станциях метро.

Также в 2022-м появилась возможность оплачивать проезд картой «Тройка» в 25 российских регионах.