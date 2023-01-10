Москвичи совершили более 6,7 млн бесплатных пересадок в 2022 году

— В сентябре 2021 года мы запустили бесплатные пересадки на наземном транспорте, а в 2022 такая возможность появилась в рамках одного маршрута. Полезный сервис быстро стал востребованным — за 2022 год пассажиры совершили более 6,7 миллиона таких пересадок. Это позволило им сэкономить более 161 миллиона рублей, — сказал он.