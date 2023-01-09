Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Москве

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в России фиксируются случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом. Об этом она сообщила журналистам. По ее словам, чаще всего это происходит у лиц с ослабленным иммунитетом, в том числе у маленьких детей и пожилых людей. Пшеничная отметила, что такие случаи обычно протекают более тяжело и с развитием вирусной пневмонии. Острый период болезни может продолжаться 2-3 недели и более, а риск летального исхода выше, добавила она.