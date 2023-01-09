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14 минут назад

Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 49% в Москве по сравнению с прошедшей неделей

Газета.Ru

Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 49% в Москве по сравнению с прошедшей неделей, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, уровень заболеваемости снизился во всех возрастных группах.

Отмечается, что показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению и среди детей всех возрастных групп ниже эпидемических порогов.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в России фиксируются случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом. Об этом она сообщила журналистам. По ее словам, чаще всего это происходит у лиц с ослабленным иммунитетом, в том числе у маленьких детей и пожилых людей. Пшеничная отметила, что такие случаи обычно протекают более тяжело и с развитием вирусной пневмонии. Острый период болезни может продолжаться 2-3 недели и более, а риск летального исхода выше, добавила она.

Новости Москвы,Роспотребнадзор,
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