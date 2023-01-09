Собянин назвал преимущества новых объектов инновационной инфраструктуры

Преимущества новых объектов инновационной инфраструктуры назвал в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что многие из них должны открыться в текущем году.

Фото: Денис Воронин / Агентство «Москва» Денис Воронин / Агентство «Москва»

В Раменках на месте бывшей свалки и незаконных построек идет строительство инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова «Воробьевы горы». Самым первым будет открыт кластер «Ломоносов».

«В нем разместятся офисы и лаборатории инновационных компаний, коворкинг и объекты вспомогательной инфраструктуры, обеспечивающие комфортные условия для научно-технологической деятельности. Для резидентов ИНТЦ создан максимально благоприятный режим налогообложения и регулирования. На 10 лет они будут освобождены от уплаты налогов на прибыль и налога на добавленную стоимость», — сообщил градоначальник.

В Индустриальном парке «Руднево», который станет шестой производственной площадкой ОЭЗ «Технополис Москва», будет открыт Федеральный центр беспилотных авиационных систем. В нем откроют учебный центр по подготовке высококвалифицированного персонала для проектирования, обслуживания и управления БПЛА, а также полноценный испытательный полигон для тестирования беспилотников. Еще, по словам Собянина, там разместят предприятия по производству микроэлектроники, медицинских изделий, расходных материалов и другой востребованной продукции, в том числе в рамках импортозамещения.

У Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана появится новый кампус. Два первых корпуса уже были открыты в конце декабря 2022 года. Начнут работу и другие корпусы, благодаря которым станут доступны исследовательские лаборатории, научно-административные, образовательные и мультимедийные пространства, конгресс-центры, коворкинги, общественные и выставочные трансформируемые пространства для презентации научных разработок, проведения научно-образовательных форумов и других тематических мероприятий.