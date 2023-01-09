В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
1 час назад

Собянин назвал преимущества новых объектов инновационной инфраструктуры

Мослента

Преимущества новых объектов инновационной инфраструктуры назвал в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что многие из них должны открыться в текущем году.

Собянин назвал преимущества новых объектов инновационной инфраструктуры
Фото: Денис Воронин / Агентство «Москва»Денис Воронин / Агентство «Москва»

В Раменках на месте бывшей свалки и незаконных построек идет строительство инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова «Воробьевы горы». Самым первым будет открыт кластер «Ломоносов».

«В нем разместятся офисы и лаборатории инновационных компаний, коворкинг и объекты вспомогательной инфраструктуры, обеспечивающие комфортные условия для научно-технологической деятельности. Для резидентов ИНТЦ создан максимально благоприятный режим налогообложения и регулирования. На 10 лет они будут освобождены от уплаты налогов на прибыль и налога на добавленную стоимость», — сообщил градоначальник.

В Индустриальном парке «Руднево», который станет шестой производственной площадкой ОЭЗ «Технополис Москва», будет открыт Федеральный центр беспилотных авиационных систем. В нем откроют учебный центр по подготовке высококвалифицированного персонала для проектирования, обслуживания и управления БПЛА, а также полноценный испытательный полигон для тестирования беспилотников. Еще, по словам Собянина, там разместят предприятия по производству микроэлектроники, медицинских изделий, расходных материалов и другой востребованной продукции, в том числе в рамках импортозамещения.

У Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана появится новый кампус. Два первых корпуса уже были открыты в конце декабря 2022 года. Начнут работу и другие корпусы, благодаря которым станут доступны исследовательские лаборатории, научно-административные, образовательные и мультимедийные пространства, конгресс-центры, коворкинги, общественные и выставочные трансформируемые пространства для презентации научных разработок, проведения научно-образовательных форумов и других тематических мероприятий.

Ранее москвичам раскрыли план развития МЦД на 2023 год.

Новости Москвы,Сергей Собянин,МГТУ им. Баумана,МГУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители