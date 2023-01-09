Собянин открыл Старорублевский путепровод после реконструкции

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по реконструированному Старорублевскому путепроводу через железнодорожные пути МЦД-1 и строящийся Северный дублер Кутузовского проспекта, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

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«Продолжается активное строительство Северного дублера Кутузовского проспекта. На сегодняшний день выполнено две трети работ. Все основные работы будут закончены до конца текущего года. Город параллельно частному инвестору строит инженерные коммуникации и местные дороги. В частности, две недели тому назад была закончена реконструкция ул. Барклая со строительством путепровода. В течение семи-восьми месяцев будет закончена реконструкция ул. Ивана Франко. И сегодня мы запускаем путепровод на Старорублевском шоссе с выходом на Кутузовский проспект. Важная стройка, которая в последующем позволит выходить с Кутузовского проспекта на Северный дублер», - сказал Собянин.

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Старорублевский путепровод расположен на западе Москвы, в районе Фили-Давыдково - между станциями МЦД-1 «Славянский бульвар» и «Кунцевская». Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы, работы по реконструкции путепровода были начаты в мае 2020 года и завершены в январе 2023 года, что на 11 месяцев раньше контрактных сроков.

Протяженность Старорублевского путепровода была увеличена в три раза - до 240 м. Это позволило обеспечить комфортный выезд с Кутузовского проспекта на Рублевское шоссе и строящийся Северный дублер Кутузовского проспекта в сторону МКАД.

Для защиты от шума вдоль путепровода установлены экраны протяженностью 365 м.

Отмечается, что всего в рамках проведенных работ было построено и реконструировано 770 м дорог, среди которых участок путепровода тоннельного типа в районе примыкания к ул. Герасима Курина, участок путепровода в районе примыкания к Кутузовскому проспекту, эстакада-съезд на строящийся Северный дублер Кутузовского проспекта, участок Рублевского шоссе в районе примыкания к Кутузовскому проспекту.