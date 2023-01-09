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1 час назад

Собянин открыл Старорублевский путепровод после реконструкции

Агентство «Москва»иещё 4

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по реконструированному Старорублевскому путепроводу через железнодорожные пути МЦД-1 и строящийся Северный дублер Кутузовского проспекта, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

Собянин открыл Старорублевский путепровод после реконструкции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Продолжается активное строительство Северного дублера Кутузовского проспекта. На сегодняшний день выполнено две трети работ. Все основные работы будут закончены до конца текущего года. Город параллельно частному инвестору строит инженерные коммуникации и местные дороги. В частности, две недели тому назад была закончена реконструкция ул. Барклая со строительством путепровода. В течение семи-восьми месяцев будет закончена реконструкция ул. Ивана Франко. И сегодня мы запускаем путепровод на Старорублевском шоссе с выходом на Кутузовский проспект. Важная стройка, которая в последующем позволит выходить с Кутузовского проспекта на Северный дублер», - сказал Собянин.

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Старорублевский путепровод расположен на западе Москвы, в районе Фили-Давыдково - между станциями МЦД-1 «Славянский бульвар» и «Кунцевская». Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы, работы по реконструкции путепровода были начаты в мае 2020 года и завершены в январе 2023 года, что на 11 месяцев раньше контрактных сроков.

Протяженность Старорублевского путепровода была увеличена в три раза - до 240 м. Это позволило обеспечить комфортный выезд с Кутузовского проспекта на Рублевское шоссе и строящийся Северный дублер Кутузовского проспекта в сторону МКАД.

Для защиты от шума вдоль путепровода установлены экраны протяженностью 365 м.

Отмечается, что всего в рамках проведенных работ было построено и реконструировано 770 м дорог, среди которых участок путепровода тоннельного типа в районе примыкания к ул. Герасима Курина, участок путепровода в районе примыкания к Кутузовскому проспекту, эстакада-съезд на строящийся Северный дублер Кутузовского проспекта, участок Рублевского шоссе в районе примыкания к Кутузовскому проспекту.

Реконструкция Старорублевского путепровода позволит улучшить транспортное обслуживание районов Фили-Давыдково, Филевский Парк, Очаково-Матвеевское с населением свыше 350 тыс. человек. Перепробег автотранспорта сократится на 2,3 км - время проезда снизится в среднем на 10 минут. Кроме того, ожидается снижение нагрузки на прилегающие участки улично-дорожной сети, включая Кутузовский проспект (до 13%), Рублевское шоссе (до 12%) и ул. Минская (до 9%).

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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