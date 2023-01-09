Канатная дорога и горнолыжный комплекс «Воробьевы горы» продлили время работы на час

Горнолыжный комплекс «Воробьевы горы» и Московская канатная дорога стали работать на час дольше. Об этом в понедельник, 9 января, рассказали в пресс-службе организации.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва Мобильный репортер / АГН Москва

Там также добавили, что данное решение связано с высоким спросом у гостей. Теперь в понедельник канатная дорога будет работать с 16:00 до 22:00, со вторника по четверг с 11:00 до 22:00, а в пятницу с 11:00 до 23:00.

В выходные дни она будет работать по следующему графику: суббота с 10:00 до 23:00, воскресенье с 10:00 до 22:00, передает официальный сайт спортивно-развлекательного комплекса «Воробьевы горы».

По словам представителей организации, благодаря подобной инициативе у москвичей появится возможность кататься на горных лыжах или сноуборде сразу после работы.