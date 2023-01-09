В 2022 году в Москве создали три высокотехнологичных кластера

К ним уже присоединилось около 100 организаций. Половина из них размещена на территории ОЭЗ «Технополис Москва».

Фото: В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В 2022 году в столице создали три высокотехнологичных кластера — фармацевтики, фотоники и электромобилестроения. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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«Кластеры позволят объединить столичные компании и научно-технические организации для проведения совместных разработок, создания инновационных предприятий и формирования полноценных производственных цепочек в сфере фотоники, электромобилестроения и фармацевтики. Сегодня к объединениям присоединилось около 100 организаций. Половина из них размещена на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) “Технополис Москва”», — рассказал заммэра.

Межотраслевой кластер электромобилестроения станет площадкой для отработки новых технологий и налаживания серийного производства легковых электромобилей, электрогрузовиков и электробусов. В его состав вошло около 40 научно-исследовательских и промышленных компаний, в том числе те, что выпускают машины, микроэлектронику, композитные материалы и зарядные станции.

В межотраслевом кластере фотоники сейчас также насчитывается свыше 40 предприятий. Планируется, что объединение станет центром столичной экосистемы по проектированию, производству и внедрению фотонных интегральных схем (ФИС) как основы для большинства фотонных устройств следующих поколений. Она будет включать в себя дизайн-центры, фабрики, тестовые лаборатории и предприятия.

«Также одним из важнейших станет кластер фармацевтики, созданный в особой экономической зоне столицы. В него уже вошло девять предприятий, которые разрабатывают и выпускают инновационные лекарственные средства. Планируется, что в ближайшие годы к объединению присоединится еще несколько компаний, в настоящий момент они завершают строительство производств лекарств в ОЭЗ “Технополис Москва”», — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы ВладВладислав Овчинский.

Многие предприятия особой экономической зоны «Технополис Москва» имеют статус резидента, который дает значительные льготы. Такие компании освобождаются от уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов на 10 лет, а ставка налога на прибыль для них снижена до двух процентов. Ввозимые ими товары и оборудование не облагаются таможенными сборами.