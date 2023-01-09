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35 минут назад

В Москве пройдет фестиваль китайского кино

Газета.Ruиещё 1

В Москве пройдет фестиваль китайского кино "Встреча с Россией". Об этом сообщает ТАСС.

В Москве пройдет фестиваль китайского кино
Фото: Ng Han Guan/APNg Han Guan/AP

Показы состоятся в кинотеатрах "Москино Космос", "Москино Салют" и "Москино Сатурн". Мероприятие пройдет с 23 по 28 января. Дата фестиваля совпадает с днями празднования Китайского Нового года.

"Для местных жителей это важное событие и проведение фестиваля именно в этот период подчеркивает доверительный статус мероприятия и высокий уровень культурного диалога между Москвой и Пекином", - отмечается в пресс-службе кинотеатров.

В программу фестиваля вошли такие фильмы, как "Блуждающая Земля" Франта Гво, "Я и моя родина" Чэнь Кайгэ, Чжана Ибайя, Гуань Ху, Сюэ Сяолу, Сюй Чжэна, Нин Хао и Вэнь Муе", "Над обрывом" Чжана Имоу, "Нэчжа" Ян Юйя и "Луна в твоих руках" Чжана Сяньфэна.

Также в рамках мероприятия будет проведены выставки об истории китайского кинематографа.

Ранее стало известно, что в Красноярске пройдет оперный фестиваль, посвященный дню рождения певца Федора Шаляпина.

Новости Москвы,Федор Шаляпин,
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