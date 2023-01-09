Движение на участках проспекта Мира ограничат с 15 января по 28 апреля 2023 года из-за реконструкции инженерных сетей, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы .

«С 15 января по 28 апреля будет недоступна для проезда одна полоса на участках проспекта Мира в сторону области. Это связано с проведением реконструкции инженерных сетей», - говорится в сообщении.

Так, с 15 января по 15 февраля и с 15 апреля по 22 апреля движение ограничат на проспекте Мира (в сторону области) в районе д. 76 (одна полоса закрыта для движения, обустройство внутренних уширений).

Также одну полосу закроют для движения с 16 февраля по 19 марта и с 23 апреля по 28 апреля - на проспекте Мира (в строну области) от д. 76 до д. 78 и с 20 марта по 28 апреля - на проспекте Мира (в сторону области) в районе д. 78.