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18 минут назад

Власти Москвы выставили на торги четыре ТПУ

РИА Недвижимость

Власти Москвы выставили на торги право застройки четырех транспортно-пересадочных узлов (ТПУ).

Власти Москвы выставили на торги четыре ТПУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, как сообщается на инвестиционном портале столицы, принадлежащий городу холдинг "Мосинжпроект" выставил на торги за 5,59 миллиарда рублей 99% в ООО "Щиброво" (ТПУ "Мамыри" в новой Москве). Победитель конкурсной процедуры получит право построить вблизи деревни Мамыри жилой комплекс на 180 тысяч квадратных метров и более 40 тысяч офисных и торговых площадей.

Кроме того, холдинг по начальной цене почти 249,7 миллиона рублей продает 99% ООО "ТПУ "Люберецкая". Приобретатель актива сможет в рамках ТПУ "Лухмановская" на востоке Москвы построить офисно-торговый комплекс площадью свыше 50 тысяч квадратных метров.

Также объявлены торги по продаже по 99% в ООО "ТПУ "Тимирязевская" и ООО "ТПУ "Кунцевская". "Мосинжпроект" хочет выручить за них соответственно минимум 198 и 147,5 миллиона рублей. В границах первого ТПУ можно будет построить вблизи станции МЦД Тимирязевская офисно-торговый комплекс на 38,5 тысячи квадратных метров. Доля во втором ООО позволит возвести у метро "Кунцевская" общественно-деловой комплекс площадью 30 тысяч "квадратов".

Прием заявок на участие в конкурсных процедурах по всем четырем ТПУ проводится по 10 февраля, проведение торгов назначено на 1 марта.

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