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1 час назад

Городские службы Москвы приступили к механизированному прометанию дорог

Москва24иещё 9

Городские службы приступили к механизированному прометанию московских дорог. Об этом столичный комплекс городского хозяйства рассказал в своем официальном телеграм-канале.

Городские службы Москвы приступили к механизированному прометанию дорог
Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

"В 12:00 приступили к сплошному механизированному прометанию проезжей части и тротуаров. После при необходимости проводим противогололедную обработку для исключения образования скользкости", – говорится в публикации ведомства.

Автомобилистов призвали быть внимательнее, не превышать скорость и соблюдать дистанцию. Водителей также попросили с пониманием отнестись к необходимости проведения уборки на столичных дорогах и не мешать спецтехнике.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что в городе из-за морозов усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

В Москве до 14:00 11 января продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности из-за сильных морозов. Температура в столичном регионе опустилась на 9–17 градусов ниже климатической нормы.

Потепление ожидается к концу недели. В пятницу, 13 января, столбики термометров поднимутся до 2 градусов мороза.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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