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44 минуты назад

В Зеленограде появится завод по производству домов на колёсах

Москва меняется

В Зеленограде построят завод, где будут собирать автодома — внедорожные кемперы. На производстве смогут работать 50 специалистов, сообщает портал мэра Москвы.

В Зеленограде появится завод по производству домов на колесах
Фото:  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / mos.ru Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / mos.ru

Инвестор получил от города участок без торгов. Завод должны построить в течение 5 лет. Компания «Сэндтреккер» серийно производит внедорожные кемперы с 2018 года, в год более 170 штук, а новый завод позволит довести выпуск до 240 кемперов в год.

Кемперы подходят для езды по дорогам и бездорожью и популярны у путешественников при туризме по России.

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