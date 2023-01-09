В Зеленограде появится завод по производству домов на колесах

В Зеленограде построят завод, где будут собирать автодома — внедорожные кемперы. На производстве смогут работать 50 специалистов, сообщает портал мэра Москвы.

Инвестор получил от города участок без торгов. Завод должны построить в течение 5 лет. Компания «Сэндтреккер» серийно производит внедорожные кемперы с 2018 года, в год более 170 штук, а новый завод позволит довести выпуск до 240 кемперов в год.