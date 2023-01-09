Московский художник поделился семейной историей про крещенские гадания

«Моя прабабушка, разбирая вещи прадедушки, нашла дамскую туфельку. И сказала: "Это что такое?" Он ответил: "Я ехал по переулку, и в пролетку упала туфелька. Я решил — так это необычно, сохраню". Она говорит: "Так это ж моя туфелька". Девушки тогда гадали, кидали свою туфельку. Потом надо было выйти, спросить имя у того, кто ее подберет — это было имя суженого», — рассказал герой интервью.